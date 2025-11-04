В Молдавии обезвредили банду рэкетиров

Изъято автоматическое оружие и гранатометы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранители Молдавии сообщили о ликвидации преступной группы, у которой был найден внушительный арсенал оружия.

"Изъяты 16 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки (AKSU, Beretta, Winchester) и снайперское оружие, около 10 тыс. патронов различных калибров, 5 гранат и 2 гранатомета РПГ-22", - информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Тайник был найден в рамках следственных мероприятий по делу о вымогательстве. Задержаны четверо человек, однако расследование продолжается. По данным молдавских правоохранителей, группа этих лиц совершала похожие преступления также на территории ЕС.