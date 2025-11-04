В Якутии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Очаг залегал на глубине около 12 км

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в отдаленном северо-восточном районе Республики Саха (Якутия). Данные о сейсмическом событии опубликованы на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 04:31 по местному времени (10:31 мск). Эпицентр землетрясения располагался примерно в 165 км к юго-западу от села Белая Гора и в 881 км к северо-востоку от Якутска. Очаг залегал на глубине около 12 км.

На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Село Белая Гора, являющееся ближайшим населенным пунктом к эпицентру, имеет население около 2,3 тыс. человек. Информация о произошедшем уточняется.