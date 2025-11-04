На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 6,4

Эпицентр располагался на глубине 56,5 км

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее у побережья полуострова. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда: 6,4. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, эпицентр располагался на глубине 56,5 км, расстояние от краевого центра составило 169 км.