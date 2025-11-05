У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмособытие могли ощутить в Северо-Курильске силой 3-4 балла

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Курильских островов в Сахалинской области. Об этом сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Магнитуда [составила] 5,6. <...> Могли ощутить в Северо-Курильске силой 3-4 балла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что землетрясение произошло в 10:49 (02:49 мск) на глубине 43 км. Эпицентр находится в 128 км южнее Северо-Курильска.