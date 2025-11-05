СК завел дело по факту хищений в научно-производственном объединении ФСИН РФ

По делу проходят два человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств, выделенных для нужд Научно-производственного объединения уголовно-исполнительной системы ФСИН РФ. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Настоящее уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в особо крупной растрате) по факту совершения в 2023-2024 годы растраты в особо крупном размере денежных средств Федерального автономного учреждения Научно-производственного объединения уголовно-исполнительной системы (ФАУ НПО УИС), учредителем и собственником имущества которого является РФ в лице ФСИН России", - сказано в документе.

Там отмечается, что по делу проходят минимум два человека: Анатолий Крылов и Илья Кузнецов. Им уже предъявлены обвинения. Их должности не раскрываются. ФСИН РФ признана по делу потерпевшей стороной.

Летом 2024 года был также арестован занимавший тогда пост гендиректора научно-производственного объединения Дмитрий Сидоров. Ему также предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

ФАУ НПО УИС создано Минюстом России. Объединение является некоммерческой организацией, которая проводит исследования в области создания условий для привлечения к оплачиваемому труду лиц, отбывающих уголовное наказание. Оно также обеспечивает заключенных вещевым имуществом, а места их содержания телекоммуникационным оборудованием, которое используется для допросов и участия в судах по видеосвязи. Учреждение отвечает за ремонт оружия сотрудников ФСИН, систем камер наблюдения, сигнализации в СИЗО и колониях, а также электронных браслетов.

С 20 января 2025 года началась ликвидация этой организации по инициативе Минюста.