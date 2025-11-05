На Филиппинах число жертв тайфуна "Калмаэги" достигло 66

В 53 населенных пунктах объявили режим чрезвычайного положения

БАНГКОК, 5 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 66, без вести пропали 26 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

Большинство жертв стихии проживали на острове Себу, где выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям. В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.

Посольство России на Филиппинах ранее рекомендовало россиянам в связи с тайфуном "Калмаэги" воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб.