В Воронеже и двух районах области отменили непосредственную угрозу удара БПЛА

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Непосредственная опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежа и двух районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Бутурлиновском и Россошанском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что опасность атаки беспилотников на территории области сохраняется.