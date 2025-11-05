ТАСС: глава частной клиники стала четвертым фигурантом по делу о торговле детьми

Женщине инкриминируют причастность к сделке с покупкой ребенка

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Руководитель одной из частных медицинских клиник в Подмосковье стала четвертым фигурантом уголовного дела о торговле несовершеннолетними в отношении арестованного клинического психолога Ирины Рудницкой.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следствием установлено местонахождение четвертого фигуранта уголовного дела Ирины Рудницкой. В отношении руководителя одной из частных медклиник в подмосковном Щелкове инкриминируется причастность к совершению преступления, предусмотренного ст.127.1 УК РФ (торговля новорожденными детьми)", - сказал собеседник агентства.

Как установило следствие, супружеская пара решила приобрести новорожденного в феврале 2025 года. Для этого они нашли женщину, находившуюся в России нелегально и готовую продать своего ребенка. В частной клинике в подмосковном Щелкове они договорились с врачом, которая за 150 тыс. рублей согласилась провести роды и оформить все необходимые официальные документы на имена супругов.