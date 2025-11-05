ТАСС: дела Рудницкой и Логиновой о торговле детьми не связаны между собой

Как отметил один из участников судебного процесса по делу многодетной матери, существующие пробелы необходимо решать на законодательном уровне, но не в уголовном судопроизводстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела о торговле несовершеннолетними в отношении председателя и клинического психолога Ирины Рудницкой, многодетной матери Юлии Логиновой и других 18 фигурантов между собой никак не связны. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса по делу Логиновой.

"Рудницкая нам не знакома, об этом мы уже поговорили со своими подзащитными, тренд на подобные дела, видимо, сохранился. Мы считаем, что существующие пробелы необходимо решать на законодательном уровне, но не в уголовном судопроизводстве", - сказал собеседник агентства.

Как установило следствие, супружеская пара решила приобрести новорожденного в феврале этого года. Для этого они нашли женщину, находившуюся в России нелегально и готовую продать своего ребенка. В частной клинике в подмосковном Щелкове они договорились с врачом, которая за 150 тыс. рублей согласилась провести роды и оформить все необходимые официальные документы на имена супругов.

Вину Рудницкая признала в полном объеме по делу о торговле несовершеннолетними, раскаивается в содеянном и готова сотрудничать со следствием, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах. Вмененное ей в вину преступление было совершено более 5 лет назад.

О деле Рудницкой

30 октября проживающую в подмосковной Рузе многодетную мать Рудницкую обвинили в торговле несовершеннолетними, а суд в Москве отправил женщину в СИЗО. Она была допрошена в качестве подозреваемой в конце августа этого года, но после очных ставок со свидетелями и другими фигурантами дела было принято решение об избрании ей меры пресечения.

Кроме того, вместе с ней по делу также были арестованы еще два человека. Как уточняли ТАСС в правоохранительных органах, столичный суд отправил в СИЗО в рамках предварительного следствия предпринимателя из Подмосковья, а также женщину, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа этого года. Из документов следует, что на иждивении у женщины 12 детей - от 3 до 17 лет. Санкция вмененной Рудницкой и еще двум обвиняемым статьи 127.1 УК РФ (торговля детьми) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.