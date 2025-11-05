В четырех районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах. Он добавил, что люди не пострадали.

Информация о последствиях уточняется.