СК: разыскиваемых в Улан-Удэ Буинову и Норбоева убил житель Бурятии

Обвиняемый похитил у жертв телефоны, ювелирные изделия, деньги, автомобиль и другие ценности

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи в Бурятии завершили расследование уголовного дела об убийстве Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева, которые в течение года считались пропавшими. Их убил житель Улан-Удэ, сообщили журналистам в СУ СК по Республике Бурятия.

"Следствием установлено, что 40-летний обвиняемый в последнее время нигде не работал и имел многочисленные неоплаченные кредитные обязательства. 11 апреля 2024 года вечером в городе Улан-Уде на участке местности возле автодороги по улице Бабушкина он увидел автомобиль, в котором находились незнакомые ему мужчина и женщина. Решив совершить разбойное нападение, фигурант быстро сел в салон на заднее сиденье, стал угрожать незнакомцам пистолетом и заставил их отъехать к безлюдному неосвещенному месту, где вывел из автомобиля и застрелил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый похитил у жертв телефоны, ювелирные изделия, деньги, автомобиль и другие ценности. Тела он спрятал неподалеку от места преступления, после чего стер с машины и замел на дороге следы крови. Дальше он решил избавиться от похищенной машины и оставил ее во дворе одного из домов. Затем в ночь на 13 апреля мужчина под надуманным предлогом взял у знакомого автомобиль и вывез на нем тела с места преступления и скинул их в смотровую яму заброшенного гаража на окраине города.

После этого фигурант решил избавиться от свидетеля, приехал к нему домой в поселок Сотниково и застрелил из пистолета. Дальше он поджег дом и гараж, в котором находился автомобиль, на котором он перевозил тела. По случайности в этот момент в дом потерпевшего зашли его знакомые. Тогда мужчина стал угрожать им убийством, но отвлекся, и люди сбежали. Тогда мужчина выстрелил в себя из пистолета, его нашли возле горящего дома, позднее он умер в больнице.

Уточняется, что убийцей оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, который специализировался на цифровых технологиях. Он уволился со службы в 2021 году. После этого некоторое время жил в США, затем, когда у него закончились деньги, вернулся в Бурятию, оформил несколько кредитов, оказался в тяжелом финансовом положении. Это, по версии следствия, толкнуло его на совершение корыстного преступления.

Мужчину обвинили в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. "а", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере, с применением насилия), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

О погибших

Финалистка конкурса "Миссис Бурятия - 2024" Буинова и Норбоев пропали 11 апреля 2024 года. В ночь на 12 апреля 30-летняя женщина, мать двоих детей, встретилась с 26-летним Норбоевым в черте города Улан-Удэ. На автомобиле Буиновой они отправились в неизвестном направлении, после чего пропали.

Молодых людей искали родственники, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело. Через год, в марте 2025 года, тела Буиновой и Норбоева были обнаружены в смотровой яме одного из гаражных кооперативов в пределах Улан-Удэ - на глубине около двух метров под слоем льда, мусора и песка.