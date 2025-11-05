В Якутии произошел прорыв дамбы

Угрозы подтопления населенного пункта нет

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Прорыв дамбы "Кладбищенская" произошел в Чурапчинском улусе в Якутии, угрозы подтопления села Харбала 2-я нет. Об этом сообщили в службе спасения республики.

"Сегодня, 5 ноября, во время сброса воды с дамбы "Кладбищенская" в селе Харбала 2-я произошел прорыв. <…> Угрозы подтопления населенного пункта нет. Высота воды ниже критического уровня на 4 м. Происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 11:50 (05:50 мск) ширина прорыва составляет 4 м при глубине 30-40 см. Специалисты ведут работы по подготовке к ремонту дамбы, который проведут 7 ноября. На месте работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.