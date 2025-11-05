В Хабаровске два человека пострадали в ДТП

Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с припаркованной машиной ДПС

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Автоавария с участием пассажирского автобуса и припаркованного патрульного автомобиля ДПС произошла в Хабаровске. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"ДТП с участием маршрутного автобуса и патрульного автомобиля произошло в краевой столице. <...> В результате происшествия получили травмы две пассажирки автобуса. Остальные участники не пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения и не обеспечил постоянный контроль над управлением, в результате чего столкнулся с припаркованной машиной ДПС, которую от удара отбросило на стоящий впереди автомобиль.

"В момент ДТП сотрудники Госавтоинспекции находились в патрульном автомобиле, оформляли административные материалы на ранее остановленного нарушителя ПДД. На патрульном автомобиле была включена световая сигнализация", - отметили в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.