На Филиппинах при тайфуне "Калмаэги" погибли более 90 человек
Редакция сайта ТАСС
06:35
БАНГКОК, 5 ноября. /ТАСС/. Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 93, несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Большинство погибших проживали в островной провинции Себу, где за несколько дней выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям. По данным Управления гражданской обороны республики, в 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.
Посольство России на Филиппинах ранее рекомендовало россиянам в связи с тайфуном "Калмаэги" воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб.