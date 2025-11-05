На Филиппинах при тайфуне "Калмаэги" погибли более 90 человек

Большинство жертв проживали в островной провинции Себу, где за несколько дней выпало более месячной нормы осадков

БАНГКОК, 5 ноября. /ТАСС/. Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 93, несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Большинство погибших проживали в островной провинции Себу, где за несколько дней выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям. По данным Управления гражданской обороны республики, в 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.

Посольство России на Филиппинах ранее рекомендовало россиянам в связи с тайфуном "Калмаэги" воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб.