ФСБ задержала за госизмену москвича, работавшего на спецслужбу страны НАТО

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 37-летнего жителя Москвы, собиравшего для спецслужбы одной из стран НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене. Установлено, что россиянин инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО, которому передал анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству", - сообщили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), он заключен под стражу.

По месту проживания задержанного проведены обыски.

В ЦОС напомнили, что в соответствии с российским законодательством, максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. "ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия иностранному государству, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание", - подчеркнули в ЦОС.