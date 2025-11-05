Заседание по делу обвиняемого во взятке от Ura.ru экс-полицейского перенесли

Причиной стала неявка адвоката

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Заседание по рассмотрению дела в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от свердловского редактора издания Ura.ru и превышении должностных полномочий, перенесено на 25 ноября в связи с неявкой его адвоката, передает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"[Следующее заседание] состоится 25 ноября в 14:30 (12:30 мск)", - сказала судья, указав, что причина - неявка адвоката Карпова.

По версии следствия, Карпов получил вознаграждение в размере 120 тыс. рублей за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции издания Ura.ru Денису Аллаярову, он обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).