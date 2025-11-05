В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

"В Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Лозовском районе на юго-востоке Харьковской области в ночь на 5 ноября более шести часов длилась воздушная тревога.