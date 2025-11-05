Тайфун "Калмаэги" движется к центральной части Вьетнама

ХАНОЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Тропический шторм "Калмаэги", вошедший в Южно-Китайское море и нанесший удар по Филиппинам, как ожидается, усилится в ближайшие дни по мере продвижения к центральной части Вьетнама. Об этом сообщил вьетнамский Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования.

По состоянию на утро среды, эпицентр тайфуна находится недалеко от архипелага Чыонгша (Спратли), примерно в 550 км к юго-востоку от побережья провинции Зялай. Из-за воздействия тайфуна в центральной части Южно-Китайского моря были зафиксированы сильный ветер со скоростью от 70 до 130 км/ч и волны высотой до 10 м. В течение следующих 24 часов "Калмаэги" будет двигаться на северо-запад со скоростью 20-25 км/ч и продолжит усиливаться. Потенциально шторм может затронуть районы от центрального города Дананга до провинции Кханьхоа, информировали во вьетнамском гидрометцентре.

На Филиппинах в результате последствий тайфуна "Калмаэги" погибли свыше 90 человек, а несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Большинство погибших проживали в островной провинции Себу, где за несколько дней выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям. Как сообщили в Управлении гражданской обороны республики, в 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.