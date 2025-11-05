В Омске задержали похитившую ребенка женщину

Мальчика передадут опекуну

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Омской области задержали лишенную родительских прав женщину, которая 2 ноября похитила своего 10-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В Омске задержана женщина, подозреваемая в похищении сына, с ней проводятся следственные действия. Мальчик будет передан опекуну", - говорится в сообщении.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова уточнила ТАСС, что женщина из другого региона была задержана в одной из гостиниц Омска. "Сейчас ее допрашивают. С ребенком все нормально", - рассказала Болдинова.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на управление, что 2 ноября мать, которая была лишена родительских прав после гибели по неосторожности другого ребенка, похитила 10-летнего сына из квартиры бабушки в Омске, у которой он проживал.