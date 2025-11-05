Льва Шлосберга приговорили к 420 часам работ

Его обвиняют по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Лев Шлосберг © Владимир Гердо/ ТАСС

ПСКОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом) к 420 часам обязательных работ по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Псковской области.

"Мировой судья признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов", - сказано в сообщении.

По данным суда, Шлосберг будучи дважды привлеченным в течение 2024 года к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в период с мая по июль 2024 года не менее пяти раз разместил на администрируемой им странице во "ВКонтакте" информацию без указания на то, что она создана и распространена иноагентом.