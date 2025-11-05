Дело обвиняемого в халатности экс-главы Минздрава Коми возвратили прокурору

Ваграма Даллакяна обвиняют в ненадлежащем поведении при лекарственном обеспечении льготников

СЫКТЫВКАР, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Республики Коми Ваграма Даллакяна, обвиняемого в халатности при лекарственном обеспечении льготников, возвращено прокурору. Об этом сообщили ТАСС в Сыктывкарском городском суде.

"Уголовное дело Ваграма Даллакяна возвращено прокурору", - сообщили ТАСС в суде.

По версии следствия, Даллакян, возглавляя Минздрав Коми с 23 сентября 2022 года по 3 ноября 2023 года, не дал указаний структурным подразделениям министерства о заключении государственных контрактов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, не организовал обеспечение в рамках региональной льготной программы самостоятельного заключения государственных контрактов, а также не принял мер к урегулированию истекавших полномочий государственного унитарного предприятия - единственного поставщика лекарств, медицинских изделий и лечебного питания, что повлекло остановку выдачи лекарств льготникам. Ущерб госпредприятию "Государственные аптеки Республики Коми" оценен в 14,8 млн рублей.

Даллакяну была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Представитель прокуратуры республики просил суд назначить экс-министру наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей, при этом освободить его от уплаты штрафа в связи с истечением срока давности по данному нарушению.