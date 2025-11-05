В Кот-д'Ивуаре после выборов арестовали одного из лидеров оппозиции

Дамана Пикасс входит в группу политических деятелей, которые призывали к народному восстанию и свержению республиканских институтов, сообщил прокурор Кот-д'Ивуара Умар Браман Коне

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Один из лидеров оппозиции Кот-д'Ивуара, генеральный координатор коалиции "Единый фронт" Дамана Пикасс арестован за призывы к народному восстанию в связи с состоявшимися в стране президентскими выборами. Об этом сообщил прокурор республики Умар Браман Коне.

"Национальная полиция арестовала Пикасса, - приводит его слова агентство Agence France-Presse (AFP). - Он входит в группу политических деятелей, которые призывали к народному восстанию и свержению республиканских институтов. Их следствием стало формирование вооруженных групп, которые участвовали в актах насилия и создали угрозу национальной безопасности".

Пикасс является соратником бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо (2000-2011), который не был допущен до прошедших 25 октября выборов главы государства из-за непогашенной судимости. Летом Гбагбо и лидер оппозиционной Демократической партии Кот-д'Ивуара Тиджан Тиам создали "Единый фронт" с тем, чтобы добиться включения своих имен в избирательный бюллетень. Тиам также не был допущен до выборов, так как лишился ивуарийского гражданства, получив паспорт Франции.

Выборы прошли без обоих политиков. Победу одержал действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, набравший 89,77% голосов избирателей.

Голосование прошло в спокойной обстановке, без заметных протестов оппозиции.