Дело о хищении в Московском индустриальном банке направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против руководителя группы компаний "Ростовская нива" Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя группы компаний "Ростовская нива" Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева, обвиняемых в соучастии в присвоении, легализации и выводе более 16 млрд рублей, похищенных в Московском индустриальном банке (банк занимал 33-е место по размеру активов, в январе 2019 года ЦБ объявил о санации банка - прим. ТАСС). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, с января 2016 года по январь 2019-го президент, председатель правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков в составе организованной группы с руководителем группы компаний "Ростовская нива" Тулепбековым, его подчиненными Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у кредитной организации свыше 16,6 млрд рублей. Для этого банком выдавались заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, отметили в Генпрокуратуре. В дальнейшем 754 млн рублей из похищенных средств были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 млрд рублей незаконно выведены на счета организации в Казахстане.

Расследование уголовного дела проводилось следственным департаментом МВД России. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу. Следственные действия в отношении Верещаги и иных участников организованной группы продолжаются. Экс-президент банка Арсамаков умер в 2020 году от коронавируса.