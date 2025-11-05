В Ивановской области проводят проверку в связи с возгоранием тепловоза

Пожар произошел на перегоне станций Фурманов - Малаховская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания тепловоза грузового поезда на перегоне станций Фурманов - Малаховская в Ивановской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания тепловоза в Ивановской области. По предварительным данным, 5 ноября на перегоне станций Фурманов - Малаховская произошло возгорание грузового тепловоза. Ивановская транспортная прокуратура устанавливает причины инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание ликвидировано пожарным поездом. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о движении и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения противопожарных требований, добавили в ведомстве.