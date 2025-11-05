В Туле завели дело из-за незаконного сбыта электронных сигарет на 500 млн рублей

По версии следствия, мужчина организовал хранение продукции в двух складах, откуда она поставлялась в торговые сети

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Туле по факту организации местными жителями незаконного сбыта электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей. Из оборота изъята продукция на сумму, по предварительной информации, более чем 500 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Следователями следственного управления УМВД России по Тульской области по материалам УФСБ России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 27-летний житель Тулы организовал сбыт особо крупных партий электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей. По версии следствия, мужчина организовал хранение продукции в двух складах, откуда она поставлялась в торговые сети. "Из незаконного оборота изъята продукция, которая предварительно оценена на сумму более 500 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что подследственный арестован. Наложены аресты на пять его квартир, один земельный участок и четыре автомобиля.