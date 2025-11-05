В Молдавии вандалы осквернили память воинов Красной армии

В Кишиневе неизвестные замазали краской мемориальную табличку времен Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Неизвестные вандалы в столице Молдавии замазали краской мемориальную надпись "Осмотрено. Мин нет", сохранившуюся со времен Великой Отечественной войны на здании библиотеки им. Иона Крянгэ на улице Алексея Щусева. Об этом сообщил журналистам глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, подчеркнувший, что это происходит в Кишиневе уже не в первый раз.

"Вместе с директором библиотеки Евгенией Бежан написали соответствующие заявления. По словам директора, повторное осквернение надписи вандалы осуществили в минувшие выходные, что было обнаружено в понедельник. Тогда же администрация библиотеки повторно уведомила полицию о произошедшем", - отметил он.

Петрович призвал восстановить памятную надпись. "Маловероятно, что подонков найдут. С другой стороны, важно сделать все возможное, чтобы восстановить надпись. Иначе это окно возможностей для неонацистов станет началом тяжелой и неизлечимой болезни для всего молдавского общества", - подчеркнул глава комитета "Победа".

Пять лет назад эти надписи, сохранившиеся со времен войны на ряде домов, были признаны историческим достоянием молдавской столицы, были восстановлены с помощью администрации президента Молдавии Игоря Додона и Россотрудничества и помещены под антивандальное стекло. Тогда активистам удалось отыскать в Кишиневе и восстановить только 10 надписей, они были точно измерены и задокументированы, чтобы в случае актов вандализма их можно было восстановить.

Впервые такой акт вандализма был совершен уже спустя несколько дней после прихода к власти партии Майи Санду - 23 августа 2021 года, за день до даты освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

Власти Молдавии против Дня Победы

После прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности в стране начат пересмотр истории, были сделаны попытки отменить празднование Дня Победы и Дня освобождения республики от фашистской оккупации. Парламентское большинство от правящей партии приняло законы о запрете на использование символики времен Великой Отечественной войны, в республике начата установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне Гитлера. Их открытие проводится с участием официальных лиц и представителей посольства Румынии, что вызывает критику общественников, которые напоминают о преступлениях нацистов и их союзников против мирного населения.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 22 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на мемориалы воинской славы приходят сотни тысяч граждан, а многотысячный марш Бессмертного полка традиционно возглавляют бывшие президенты Игорь Додон, Владимир Воронин и другие известные политики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что власти Молдавии, начав переписывать историю, без сомнения, пойдут на снос памятников борцам с фашизмом и нацизмом, а также развернут борьбу с христианскими святынями. По ее словам, Кишинев идет в этом по стопам режима Владимира Зеленского, "который пытается искоренить все русское не только внутри страны, но и за ее пределами".