На теплоходе "Сергей Дягилев" отравились около 10 детей

На месте работают сотрудники Роспотребнадзора

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Около 10 детей отравились во время круиза из Москвы на теплоходе "Сергей Дягилев". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился отец двух детей, которые почувствовали себя плохо во время круиза. "После ужина его детям стало плохо, их всю ночь сильно тошнило, утром в Угличе он обратился в аптеку, где ему сказали, что он не первый обратился в аптеку за лекарством с таким диагнозом, по возвращении на теплоход гражданин выяснил, что еще около 10 детей также отравились", - сказал он.

При этом к судовому врачу обращались только двое детей этого мужчины, а педиатр впоследствии поставил им диагноз "неинфекционный гастрит". Капитан корабля в свою очередь рассказал, что мужчина на протяжении круиза употреблял спиртное и вел себя агрессивно, на замечания о нарушении общественного порядка отвечал агрессией и стал требовать возместить ему расходы за круиз, в чем ему было отказано, так как услуга была оказана в полном объеме в соответствии с оплаченным тарифом.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, информация проверяется. С места происшествия изъяты пробы воды, копия журнала регистрации амбулаторных больных, копия судового журнала, списки пассажиров и сотрудников пассажиров. Также на месте работают сотрудники Роспотребнадзора.

На борту теплохода находился 201 пассажир, из которых 20 детей, а также 95 человек персонала.