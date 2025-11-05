В Орловской области объявляли ракетную опасность

Жителей призывали спуститься в укрытия

ОРЕЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Угрозу ракетного удара объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место. Номера вызова экстренных служб 101 и 112", - говорилось в сообщении.

Позже губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил об отмене угрозы.

Режим ракетной опасности действовал в регионе с 18:00 до 18:33 мск.

