В Курской области из-за атаки БПЛА повреждены газопровод и ЛЭП

На местах происшествий работают оперативные службы

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Газопровод, ЛЭП, а также фасады и остекление пяти частных домов повреждены в Рыльске Курской области в результате обстрела ВСУ. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня ВСУ обстреляли Рыльск Рыльского района. В результате обстрела повреждены заборы, фасады, остекление пяти частных домов, а также газопровод и ЛЭП. <…> Пострадавших нет", - написал Хинштейн.

По информации главы региона, на местах происшествий работают оперативные службы. Собственникам поврежденных домов будет оказана помощь по восстановлению.