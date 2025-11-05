В Карелии завели дело после опрокидывания судна и гибели пассажира

Поиски еще одного человека продолжаются

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту опрокидывания маломерного судна в акватории озера Долгое в Карелии. Один человек погиб, поиски еще одного продолжаются, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Мурманским следственным отделом на транспорте <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 1 ноября. На борту маломерного судна с подвесным лодочным мотором находились три человека. Во время движения судно потеряло остойчивость и опрокинулось, все пассажиры оказались в воде. Известно, что один из трех человек смог добраться до берега самостоятельно.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.