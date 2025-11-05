В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

Есть угроза распространения огня

© Валерия Калугина/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Склад горит в Ростове-на-Дону на площади 1 тыс. кв. м, есть угроза распространения огня.

Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Город Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4, поступила информация о пожаре в трехэтажном складском помещении. Площадь пожара - 1 000 кв. м., есть угроза распространения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Уточняется, что к тушению привлекаются пожарный поезд и пожарный катер "Вьюн". Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 45 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 34 человека и 16 единиц техники.