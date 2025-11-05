На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП с несколькими автомобилями

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Ленинском проспекте в Москве затруднено в районе дома № 103 из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинском проспекте (в районе д. 103) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.