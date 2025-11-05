Житель Крыма стал фигурантом дела о хищении при исполнении гособоронзаказа

Сумма хищения составила более 5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения жителем Севастополя более 5 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт хищения более пяти миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя, при исполнении государственного оборонного заказа. Подозреваемый с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте транспортных средств. Между предприятием и АО из Республики Татарстан, которое ранее заключило договор с Минобороны РФ, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техобслуживанию автомобилей "Камаз", а также на поставку расходных материалов для военной техники. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с июня 2022 года по декабрь 2024-го фигурант дела вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.

Проведены обыски по местам жительства подозреваемого, а также исполнительного директора, главного бухгалтера, главного инженера фирмы и других лиц, предположительно причастных к преступной деятельности. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.