Во Владимире завершили работы по ликвидации последствий атаки БПЛА
17:46
ВЛАДИМИР, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по ликвидации последствий атаки украинских беспилотников во Владимире. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.
"В микрорайоне Энергетик завершены работы по ликвидации последствий атаки беспилотников", - написал Авдеев.
Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативное и профессиональное реагирование, а жителей - за понимание.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира.