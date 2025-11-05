Во Владимире завершили работы по ликвидации последствий атаки БПЛА

Глава региона Александр Авдеев поблагодарил экстренные службы за оперативное и профессиональное реагирование

ВЛАДИМИР, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по ликвидации последствий атаки украинских беспилотников во Владимире. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"В микрорайоне Энергетик завершены работы по ликвидации последствий атаки беспилотников", - написал Авдеев.

Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативное и профессиональное реагирование, а жителей - за понимание.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира.