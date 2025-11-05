Порядка 200 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за аварии

Это более 300 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. жителей в более чем 300 населенных пунктах Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов - это более 300 населенных пунктов и 200 тыс. человек", - написал он в своем Telegram-канале.