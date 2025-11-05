Харьковский омбудсмен призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ против мирных жителей

Такие зверства должны стать предметом международного осуждения, считает Виктория Колесник-Лавинская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека и ребенка военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировую общественность осудить убийство украинскими войсками мирных жителей региона при попытке эвакуации из зоны боевых действий. Она назвала действия ВСУ терактом.

Ранее СМИ опубликовали видео, где дрон ВСУ атаковал двух человек в Харьковской области, которые шли по дороге с белыми флагами. Перед смертью один из них покрестился, в это время за ним следил оператор БПЛА ВСУ, после чего направил на мирного жителя беспилотник.

"Это чудовищный террористический акт, который невозможно оправдать никакой военной необходимостью. Тот факт, что оператор дрона видел их лица, видел их мольбы, а затем все равно ударил, говорит нам о том, что в рядах ВСУ убийство беззащитных - не просто норма, а стандартная практика. Такие зверства должны стать предметом международного осуждения, чтобы защита мирных жителей стала непреложным законом для любой армии", - заявила Колесник-Лавинская в Telegram-канале ВГА Харьковской области.

В Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области ранее сообщили, что 3 ноября при операции по эвакуации мирного населения из села Кругляковка двое мирных жителей шли в направлении села Берестовое, "демонстрируя признаки гражданского статуса - белый флаг". Их должна была встретить эвакуационная группа ВС РФ. Мужчин атаковал украинский ударный БПЛА Wild Hornets "фирменной синей окраски". Они погибли на месте. Установлено, что в данном районе находились солдаты 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Позиция операторов БПЛА, предположительно, располагалась в селе Сеньково. Глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что власти намерены вывезти и захоронить тела мирных жителей.