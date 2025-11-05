В Ростовской области устранили аварию на электросетях

Водоснабжение возобновляется

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Авария на электросетях, оставившая шахтерские города Гуково и Зверево и ряд поселков в Ростовской области без водоснабжения, устранена. Насосные станции возобновляют подачу воды, сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

"Электроснабжение насосных станций восстановлено, и они уже в работе. Благодаря подключению резервных генераторов удалось частично заполнить резервуары чистой водой. <…> Специалисты проводят опрессовку водовода и продолжают заполнение резервуаров до полного объема. Учитывая большую протяженность сетей, этот процесс займет некоторое время. Ориентировочное время выхода на штатный режим водоснабжения - 23:00 мск 6 ноября", - написала она.

Министр уточнила, что подача воды возобновлена по направлениям с насосной станции - 2 (НС-2) на поселки Каменского района (х. Старая Станица); с НС-3 на п. Рубежный и х. Волченский; с НС-4 на х. Ясный и п. Первомайский, а также поселки Красносулинского района (ст. Замчалово, п. Тацин и х. Комиссаровка). С НС-5 вода на Гуково и прилегающие поселки подается со сниженным давлением. На город Зверево водоснабжение осуществляется по графику.

Для жителей организован подвоз воды по заявкам.