В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадали двое детей

Устанавливаются обстоятельства аварии

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Двое детей - 5 и 16 лет - пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Цимлянском районе Ростовской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"На 63-м км + 930 м автодороги Морозовск - Цимлянск - Волгодонск Цимлянского района Ростовской области водитель автомобиля Nissan Qashqai 1983 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan Qashqai 2020 года рождения и 2009 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.