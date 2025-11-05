Le Figaro: сбивший людей во Франции водитель незадолго до ДТП принял ислам

По информации газеты, у следователей пока нет четкого понимания, были ли у задержанного связи с радикальными исламистами и действительно ли он вдохновлялся проповедями радикалов

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Водитель, задержанный на западе Франции после того, как умышленно сбил не менее 5 человек, заявил на допросе, что недавно принял ислам и действовал из религиозных убеждений. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По ее информации, у следователей пока нет четкого понимания, были ли у задержанного связи с радикальными исламистами и действительно ли он вдохновлялся проповедями радикалов. Также им предстоит установить, действовал он из террористических побуждений или из-за проблем с психикой. Пока известно лишь, что злоумышленник заранее планировал свои действия и, по утверждению неназванного местного чиновника, собирался совершить нападение еще во вторник, но не смог решиться.

Как отмечает газета, в тот момент, когда трое жандармов пытались его задержать, 35-летний мужчина выкрикивал религиозный лозунг. Также он поджег свой автомобиль и, по мнению стражей порядка, пытался заманить их поближе к нему. Позже в сгоревшей машине обнаружили баллоны с газом, из чего было сделано заключение, что мужчина, вероятно, пытался убить и себя, и жандармов, нанеся тем самым максимальный ущерб. Однако баллоны не сдетонировали, а водителя удалось оперативно задержать при помощи электрошокового пистолета.

Утром 5 ноября водитель сбил несколько пешеходов и велосипедистов на дороге между деревнями Долю-д'Олерон и Сен-Пьер-д'Олерон на острове Олерон, расположенном у западного побережья Франции. Как сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес, пострадали пять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии - 69-летняя велосипедистка и 22-летняя девушка, помощница депутата от партии "Национальное объединение", - однако угрозы для их жизней нет.

Мэр коммуны Сен-Пьер-д'Олерон Кристоф Сюэр рассказал, что сбивший людей водитель является местным жителем и имеет французское гражданство. Он известен "своим не совсем нормальным поведением" и неоднократно "совершал необдуманные поступки" под воздействием наркотиков или алкоголя. Как уточнил телеканал BFMTV, мужчина не числился в списке лиц, подозреваемых в радикализации и склонности к терроризму (FSPRT). Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции также сообщила, что пока не подключалась к расследованию данного происшествия, в отношении задержанного возбуждено дело по статье "покушение на убийство".