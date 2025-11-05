В Киеве мужчина взорвал гранату в торговом центре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина взорвал гранату в киевском торговом центре Dream Yellow. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

Подробности не приводятся.

Издание "Страна" сообщает, что на месте работает полиция.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.