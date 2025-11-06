МВД назвало регионы России с наименьшим числом зарегистрированных преступлений

Ими стали федеральная территория Сириус, Ненецкий автономный округ и Чукотка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная территория Сириус, Ненецкий автономный округ и Чукотка стали регионами России, где за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано наименьшее количество преступлений. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

В федеральной территории Сириус в течение января - сентября 2025 года зарегистрировано 457 преступлений, в НАО - 491, на Чукотке - 515. Если сравнивать с прошлым годом, то данные показатели уменьшились на 3,4%, 28,2% и 25,3% соответственно.

Согласно материалам МВД РФ, также в число регионов-лидеров, где зарегистрировано незначительное количество преступлений, входят Ингушетия (1 530), Магаданская область (1 702), Еврейская АО (1 843), Калмыкия (1 933), Чечня (2 020), Республика Алтай (2 767) и Адыгея (2 963).

Меньше всего преступлений за 9 месяцев текущего года зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе (53 022) и Дальневосточном федеральном округе (94 387), наибольшее их количество выявлено в Центральном (298 981) и Приволжском (265 150) федеральном округах.

Всего в России в январе - сентябре 2025 года зарегистрировано почти 1,4 млн преступлений, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 12 регионах РФ, снижение - в 73.