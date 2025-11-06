Во Владивостоке на территории госпиталя произошел пожар

Площадь возгорания составила около 450 кв.м

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар на территории госпиталя на улице Ивановская произошел во Владивостоке, погибших и пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня в 03:31 (20:31 мск 5 ноября - прим. ТАСС) на телефон пожарно-спасательной служб поступило сообщение о возгорании гаража на территории госпиталя на улице Ивановская во Владивостоке. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. Погибших и пострадавших нет ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на момент прибытия пожарных горела крыша здания. В результате пожара гараж поврежден огнем на площади около 450 кв. м, произошло частичное обрушение крыши. На текущий момент возгорание ликвидировали.