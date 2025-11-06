В двух российских регионах объявили угрозу атаки БПЛА

Речь идет о Чувашии и Оренбургской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Чувашской Республике и Оренбургской области. Об этом сообщили в приложении МЧС России и Telegram-канале губернатора Оренбургской области Евгения Солцева.

"Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА!" - говорится в сообщении МЧС.

В свою очередь, Солнцев проинформировал, что угроза атаки беспилотников объявлена на территории Оренбургской области.