В Якутии ведут поиски охотника, пропавшего в 30-градусные морозы

Мужчина исчез в Верхневилюйском районе республики

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. В Верхневилюйском районе Якутии спасатели ищут охотника, который пропал в 30-градусный мороз. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения республики.

"Мужчина 1951 года рождения отправился на охоту из села Туобуя 25 октября на лошади и с двумя собаками. <...> Когда он не вернулся в село в обговоренный ранее день, начались поиски. Односельчане выехали 4 ноября", - говорится в сообщении. В службе спасения также сообщили, что в охотничьем домике обнаружили ружье потерявшегося. Рядом находилась одна из собак, которая была на привязи. Однако следов человека, лошади и второй собаки найдено не было.

Село Туобуя - одно из самых труднодоступных в Верхневилюйском районе, расположено в 300 км от районного центра. Утром 6 ноября температура в селе опустилась до минус 30 градусов. Охотничье угодье "Кыыс Кюель" ("Бодомо") находится примерно в 20 км от села, связи там нет.

Поиски охотника, осуществляемые на двух лошадях и снегоходе, не принесли результатов. 5 ноября на место выехали спасатели верхневилюйского поисково-спасательного отряда - три человека и одна единица техники. "Сегодня утром группа прибыла на место поисков", - добавили в ведомстве.