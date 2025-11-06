Площадь пожара в производственном здании в Бердске выросла почти до 700 кв. м

Тушение ведут четыре пожарных расчета

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Площадь возгорания в производственном здании в Бердске Новосибирской области выросла с 600 до 690 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"690 [кв. м] - последние данные", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ведомстве сообщали, что из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек. В экстренных службах уточнили ТАСС, что возгорание произошло по адресу Линейная, 5. Тушение ведут четыре пожарных расчета, пострадавших и погибших нет.