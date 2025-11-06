Агенты СБУ планировали посещать суд по убийству генерала Кириллова для терактов

По данным МВД, они также были намерены получить сведения о ходе судебного разбирательства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Агенты СБУ собирались поcещать процесс по делу о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для подготовки новых террористических актов. Об этом сказано в письме, которое поступило во Второй западный окружной военный суд из МВД РФ, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Имеются сведения о том, что лицами, не согласными с проведением СВО, при поддержке СБУ планируются посещения судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, а также призывами к совершению преступлений в отношении состава суда, а также с целью получения информации об объеме установленных по делу обстоятельств для дальнейшей передачи сведений СБУ для использования в подготовке новых террористических актов", - сказано в документе.

Процесс по делу об убийстве генерала идет во Втором Западном окружном военном суде.

На скамье подсудимых - Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиева и Рамазан Падиев. В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных предполагаемых соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.

Суд проходит в закрытом режиме.