ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияУбийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Агенты СБУ планировали посещать суд по убийству генерала Кириллова для терактов

По данным МВД, они также были намерены получить сведения о ходе судебного разбирательства
Редакция сайта ТАСС
05:30
обновлено 06:03
© Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Агенты СБУ собирались поcещать процесс по делу о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для подготовки новых террористических актов. Об этом сказано в письме, которое поступило во Второй западный окружной военный суд из МВД РФ, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Имеются сведения о том, что лицами, не согласными с проведением СВО, при поддержке СБУ планируются посещения судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, а также призывами к совершению преступлений в отношении состава суда, а также с целью получения информации об объеме установленных по делу обстоятельств для дальнейшей передачи сведений СБУ для использования в подготовке новых террористических актов", - сказано в документе.

Процесс по делу об убийстве генерала идет во Втором Западном окружном военном суде.

На скамье подсудимых - Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиева и Рамазан Падиев. В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных предполагаемых соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.

Суд проходит в закрытом режиме.  

УкраинаРоссия