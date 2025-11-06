Пострадавшая в ДТП с поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии

Жизни и здоровью других пациентов, в том числе ребенка, ничто не угрожает

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая при столкновении пассажирского автобуса и поезда в Хабаровске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Хабаровского края.

"Четыре пациента вывезены. В настоящий момент находится в тяжелом состоянии одна женщина. Она оперируется, сейчас в операционной. Жизни и состоянию других пациентов, в том числе и ребенка, ничто не угрожает. Они получают всю помощь, которая им нужна, находятся на контроле медиков Хабаровского края. Они все находятся во второй краевой клинической больнице", - сказал министр здравоохранения региона Станислав Мальцев.

Он уточнил, что в 12:38 (05:38 мск) на пульт скорой помощи поступил вызов о ДТП с участием маршрутного автобуса и поезда на железнодорожном переезде. Через 14 минут на место аварии прибыли две бригады. Всего в оказании медицинской помощи участвовало 14 бригад. Пациенты находятся под личным контролем министра здравоохранения Хабаровского края.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил в своем Telegram-канале, что всем пострадавшим в аварии будет оказана необходимая помощь. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края отметили, что после аварии была назначена проверка деятельности перевозчика.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса маршрута № 40 в районе ул. Кола Бельды в Хабаровске проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. В аварии пострадали водитель автобуса и три пассажира, в том числе ребенок 2024 года рождения. Все они были госпитализированы. По факту аварии проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).