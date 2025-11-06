В Хабаровске завели дело после столкновения автобуса и поезда

Следователи работают на месте происшествия

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения автобуса и поезда в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По данным следствия, сегодня на железнодорожном переезде в микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске произошло столкновение тепловоза с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и три пассажира, в том числе несовершеннолетний, получили травмы. Автобус переезжал пути перед подвижным составом, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Следователи и следователи-криминалисты следственного управления работают на месте происшествия, проводят необходимые следственные и процессуальные действия.

Авария произошла 6 ноября около 12:40 (05:40 мск). По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса маршрута №40 в районе ул. Кола Бельды в Хабаровске проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает.