В Белоруссии на НПЗ загорелось дизельное топливо

По предварительной информации, пострадавших нет

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Дизельное топливо загорелось на территории крупного НПЗ "Нафтан" в городе Новополоцке. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС Белоруссии.

По его информации, зафиксировано возгорание "дизельного топлива технологической установки на отметке 20 м".

По данным МЧС, пожар локализован. На месте происшествия работают 17 единиц техники и более 70 человек личного состава министерства. По предварительной информации, пострадавших нет.