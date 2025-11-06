В трех регионах пресекли незаконный оборот сигарет

Речь идет о Калужской, Воронежской и Тверской областях

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД пресекли в Калужской, Воронежской и Тверской областях противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом табачной продукции на сумму свыше 560 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Калужской области пресечена противоправная деятельность собственников и руководства предприятия, которые организовали промышленное производство сигарет без уплаты акциза в государственный бюджет. На территории предприятия и его контрагентов изъяты порядка 5 млн пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок. Также ранее в Воронежской и Тверской областях сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность региональных организованных групп лиц, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере", - сообщили в ЦОС.

Как отметила представитель СК, по фактам хранения табачной продукции без маркировки, покушения на сбыт поддельных акцизных марок, уклонения от уплаты налогов и создания организованного преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Всем задержанным предъявлены обвинения. "Региональным следственным управлением СК России в Калужской области расследуются уголовные дела в отношении сотрудников из числа руководящего состава организации по производству табачной продукции. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение табачной продукции без маркировки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (покушение на сбыт поддельных акцизных марок)", - сказала Петренко.

По данным следствия, в 2024 году обвиняемые хранили на территории складских помещений в целях сбыта порядка 5 млн пачек сигарет различных товарных знаков, на которые были нанесены поддельные акцизные марки. Следователями изъяты хранившиеся на тех же складах в целях сбыта не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок для последующей маркировки табачной продукции.

Как отметили в ЦОС, ранее в Воронежской и Тверской областях сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность региональных организованных групп лиц, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и табачной продукции без маркировки) и СУ СК России по Тверской области - по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и табачной продукции без маркировки) УК РФ. "Из незаконного оборота изъяты 3 линии технологического оборудования для производства сигарет и одна упаковочная линия, готовые табачные изделия и сопутствующая фурнитура рыночной стоимостью в сумме более 560 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

Как уточнили в ЦОС, всего за 2025 год изъято более 10 млн пачек табачной продукции на сумму около 3 млрд рублей и 6 единиц производственного оборудования. По материалам, собранным органами безопасности, осуждено 43 фигуранта, еще в отношении 117 уголовные дела расследуются.